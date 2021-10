Miccichè: "L'accordo con Sicilia Futura-Iv ci porterà lontano"

"Ci lavoravamo da tempo, non è stata una operazione facilissima, Sicilia Futura-Iv ha persone forti nei territori e abbiamo operato per evitare eventuali conflitti che non ci sono". A dirlo, a proposito dell'accordo tra Forza Italia e Sicilia Futura-Iv, è il leader degli azzurri nell'Isola Gianfranco Miccichè.

"Sono convinto che quest'accordo porterà lontano le forze politiche - ha aggiunto -. E' un risultato politicamente importantissimo".

L'alleanza porterà all'individuazione di un candidato per le prossime amministrative a Palermo. Ma il nome non è ancora deciso. "Non sono interessato ora a candidarmi a sindaco - commenta il deputato Edy Tamajo (Sicilia Futura-Iv) -. Lagalla è una figura elevata, che ha dimostrato capacità amministrativa ed esperienza: prima però di parlare di nomi, si deve parlare di programma e di coalizione".

Italia Viva Palermo, intanto, commenta con soddisfazione l'accordo raggiunto. "In questi giorni siamo molto attenti al dibattito che sta animando al suo interno, in particolare, Forza Italia e l'intesa oggetto della conferenza stampa di oggi si inquadra perfettamente in questo progetto di costruzione di un'area liberale, riformista, popolare senza, però, che ciò sposti alcunchè circa il posizionamento di IV nei confronti del governo Musumeci", commentano Toni Costumati e Giulia Noera, coordinatori Italia Viva Palermo. "Allo stesso tempo - aggiungono -, riguardo la scelta del candidato sindaco, Italia Viva, come già ribadito in passato, non ha ancora affrontato l'argomento con chicchessia ritenendo che sia ancora prematuro parlare di candidature senza prima aver delineato il perimetro dei compagni di viaggio alle prossime amministrative e, soprattutto, senza avere discusso dei contenuti programmatici per il prossimo governo della città".

