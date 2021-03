Vaccini, incontro tra Musumeci e Figliuolo: "In Sicilia buone pratiche"

«Al generale Figliuolo oggi abbiamo fatto conoscere un’altra Sicilia. Una Regione che ha saputo attrezzarsi e organizzarsi con efficienza, che ha nove punti hub particolarmente frequentati e affollati. La Sicilia di un personale paramedico e medico particolarmente motivato, la Sicilia che si conferma oggi la prima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati. Tutto questo è motivo di orgoglio per il commissario venuto a visitare le nostre strutture». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sulla visita del commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo negli hub vaccinali di Messina e Catania.

Sul piano vaccinale «la Sicilia è tra le prime regioni in Italia, ci sono delle buone pratiche ma anche delle cose da migliorare». Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a margine della sua visita a Catania in uno degli hub vaccinali siciliani e dell’incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci.

