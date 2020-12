Ordinanza di Musumeci in arrivo, in Sicilia nuove regole contro gli assembramenti: più poteri ai sindaci

La nuova ordinanza che il presidente della Regione Nello Musumeci sta per firmare non prevede soltanto le regole per controllare i rientri in Sicilia a ridosso delle feste di Natale.

Come spiega il presidente dell'Anci Sicilia e sindaco di Palermo Leoluca Orlando in questo video, con il provvedimento che arriverà entro domani (forse già oggi), cambierà qualcosa per le attività commerciali, ma non solo. Una ulteriore stretta avrà l'obiettivo di evitare assembramenti.

I sindaci, secondo quanto previsto dall'ordinanza, avranno la possibilità di modificare gli orari dei negozi, ma potranno anche varare nuove misure anti-assembramento. Tra le ipotesi l'istituzione del divieto di stazionamento che a Palermo è stato introdotto per due settimane in centro a novembre.

"Resta forte la preoccupazione per la diffusione della pandemia - commenta Leoluca Orlando dopo una videoconferenza con il prefetto Giuseppe Forlani e con Musumeci -. Con spirito di collaborazione istituzionale col governo nazionale, con quello regionale e col prefetto, siamo in contatto per arginare un pericolo di ripresa del contagio. Per questo, tutti i sindaci siciliani adotteranno misure volte al contenimento di attività o a diverse articolazioni degli orari di attività commerciali per evitare assembramenti".

