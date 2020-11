Sicilia in zona arancione, il sindacato dei medici: "Scelte legittime, polemiche fuori luogo"

La fascia arancione in cui è stata inserita la Sicilia assieme alla Puglia ha scatenato critiche e polemiche. Il governo regionale punta il dito contro quello nazionale, secondo il Cimo, il sindacato dei medici, le scelte sono legittime.

“Gli ospedali sono già in affanno – dice Angelo Collodoro sindacalista Cimo – noi lo avevamo denunciato già due mesi prima di questa emergenza. Già ad aprile scorso i 21 indicatori erano stati selezionati e le regioni sapevano bene come dovevano comportarsi. Dobbiamo spiegare che le assegnazioni delle fasce non sono legate al numero dei contagi ma ai vari apparati sanitari, quindi posti letto, posti di terapia intensiva, strutture territoriali alternative agli ospedali. Quindi oggi sentire polemiche e strepiti da parte del governo regionale è fuori luogo”.

