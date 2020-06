App "SiciliaSicura", Musumeci: "Non abbiamo previsto sanzioni"

"Confidiamo sulla collaborazione del turista, non abbiamo previsto una sanzione. Le associazioni datoriali volevano introdurla ma siamo convinti che per primo il turista vorrà collaborare". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa per presentare il protocollo "Siciliasicura".

E su Bertolaso, ha detto «Ha accettato l’incarico col compenso di un euro. Ci ha aiutato a redigere un protocollo per ripartire in sicurezza. Per non gravare la Regione di spese ha usato la sua barca come alloggio». Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci illustrando l’incarico dato all’ex capo della Protezione Civile.

© Riproduzione riservata