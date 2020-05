Il neo assessore della Lega Samonà: "L'estate alla riscoperta delle bellezze siciliane"

Alberto Samonà, primo assessore leghista nella storia della Regione, ha preso possesso dell'assessorato regionale ai Beni Culturali dopo la sua nomina da parte del governatore Musumeci.

"Dal prossimo 25 giugno riapriamo i luoghi della cultura - ha detto nell'intervista -, il mio programma immediato sarà l'estate in Sicilia che si trasformerà in un programma a lungo termine. Chi viene in Sicilia deve scoprire tutti i nostri tesori - ha aggiunto -, ci apriamo al turismo ma anche ai siciliani.

"Molti di noi non faranno vacanze fuori la Sicilia - ha detto -, e allora scopriamo le nostre piccole isole, le città d'arte e i borghi. Abbiamo un tesoro, la Sicilia deve essere biglietto di visita di se stessa. Torniamo ad interessarci del nostro patrimonio".

Infine, un cenno al suo predecessore. "La figura del professore Tusa è insostituibile e dobbiamo far sì che la sua eredità non si disperda. Quel contributo prezioso - ha concluso - non deve essere disperso".

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata