Coronavirus, Razza: "Ecco perchè le scelte fatte in Sicilia hanno premiato"

"Le scelte fatte in Sicilia hanno premiato". A dirlo in questo video è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

"Le aziende hanno lavorato per dare ospedalizzazione adeguata e in tempi rapidissimi - commenta -. La scelta di limitare notevolmente la mobilità e fare crescere l'isolamento sia domiciliare che in strutture dedicate ha pagato perchè ha ridotto sensibilmente il numero dei contagi".

L'assessore fa il punto sulle forniture di mascherine e altri dispositivi e sulla produzione di reagenti per i tamponi.

