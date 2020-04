Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi stabile: sempre meno i pazienti ricoverati, aumentano i guariti

E' un quadro di ormai assodata stabilità sull'emergenza coronavirus quello che emerge anche oggi in Sicilia. I contagi sono ormai invariati da giorni (con delle differenze minime nell'ordine di 2-3 unità, anche se non ci si avvicina ancora alla tanto agognata "quota zero" di nuovi positivi, ma quella come spiegano gli esperti, potrebbe anche non arrivare.

Ieri si è conclusa di fatto una settimana che ha visto abbassare drasticamente la percentuale di contagi in confronto ai sette giorni precedenti. Dall'11 al 18 aprile ci sono stati 308 contagi, con un aumento totale del 13%. Dal 3 al 10 aprile era stato di 432 unità (da 1932 a 2364), con una percentuale del 22%. Esattamente la metà di quanto avvenuto la settimana prima (44%) e nulla in confronto a quanto avvenuto dal 21 al 28 marzo, quando si era arrivati ad un preoccupante +177%.

Dunque, ogni settimana che passa la percentuale si dimezza drasticamente. Buone notizie invece su ricoverati e sulle terapie intensive, in continua discesa, così come si registra un minor numero di morti, anche se oggi si è sfondata la triste soglia delle 200 vittime.

Questo comunque è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 49.772 (+2.057 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.717 (+45), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.202 persone (+31), 315 sono guarite (+10) e 200 decedute (+4).

Degli attuali 2.202 positivi, 563 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 41 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.639 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (15, 15, 10); Catania, 633 (103, 80, 70); Enna, 318 (172, 29, 25); Messina, 396 (128, 52, 41); Palermo, 346 (71, 45, 26); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 97 (63, 68, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

