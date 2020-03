Tutta l'umanità di Mattarella in un fuorionda: "Nemmeno io vado dal barbiere..."

Tutta la naturalezza, l'umanità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene fuori in un fuorionda diffuso per errore dall'ufficio stampa del Quirinale.

Durante la registrazione del messaggio alla Nazione, il capo dello Stato si è rivolto ai suoi collaboratori che gli chiedevano di sistemarsi il ciuffo prima della registrazione: «Giovanni, pure io non vado dal barbiere», la risposta del presidente. In un momento di grande emergenza per il Paese, anche per lui la chiusura dei negozi impedisce il taglio dei capelli.

