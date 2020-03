Mattarella: "Unità e coesione indispensabili per affrontare l'emergenza Coronavirus"

"Unità e coesione sociale sono indispensabili in questa condizione". Lo ha detto Sergio Mattarella nel suo messaggio agli italiani nel quale ricorda di aver auspicato e di voler "continuare a farlo" un "impegno comune" per rispondere all’epidemia e alla crisi.

"Nel nostro Paese, come ho ricordato, sono state prese misure rigorose ma indispensabili, con norme di legge - sia all’inizio che dopo la fase di necessario continuo aggiornamento - norme, quindi, sottoposte all’approvazione del Parlamento" ha notato il Capo dello Stato.

"Sono stati approntati - e sono in corso di esame parlamentare - provvedimenti di sostegno per i tanti settori della vita sociale ed economica colpiti. Altri ne sono preannunciati. Conosco - e comprendo bene - la profonda preoccupazione che molte persone provano per l’incertezza sul futuro del proprio lavoro. Dobbiamo compiere ogni sforzo per non lasciare indietro nessuno".

"Ho auspicato - e continuo a farlo - che queste risposte possano essere il frutto di un impegno comune, fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori". AGI

© Riproduzione riservata