Raciti: "Il Pd ha bisogno di uno choc, la scissione ha carattere sfidante"

Fausto Raciti non lascerà il Pd ma sottolinea l'esigenza di un cambiamento all'interno del partito. Lo ha detto stamattina incontrando la stampa a Palermo.

"Il Pd ha bisogno di essere rivoltato come un calzino - ha affermato -, ha bisogno di uno choc perchè la scissione ha carattere sfidante nei confronti del Partito democratico. Il nostro partito è anchilosato e non possiamo rispondere alla provocazione in questa maniera. Il partito si deve rinnovare, sia il modo di stare insieme sia le proposte ".

Video di Marcella Chirchio

