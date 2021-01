L'emozionante inno americano cantato da Lady Gaga per l'insediamento di Biden

Lady Gaga si è presentata sul palco del giuramento da presidente di Joe Biden con un’enorme spilla dorata a forma di colomba, un chiaro riferimento al valore della pace, in un momento in cui gli Usa sono profondamente divisi.

La star ha cantato l’inno nazionale e, in un post, ha definito "un onore" intervenire alla cerimonia che ha segnato la fine della presidenza di Donald Trump: "La mia intenzione è riconoscere il nostro passato, curare il nostro presente e appassionarci a un futuro in cui lavoriamo insieme amorevolmente".

Ieri, in un tweet, la celebre cantante aveva espresso la speranza che l’insediamento fosse "un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno di amore, non di odio. Un giorno per l’accettazione, senza paura". E durante le prove dell’esibizione aveva visitato il Congresso e incontrato i soldati della Guardia nazionale chiamati a vigilare che non si ripetessero i disordini del 6 gennaio. AGI

