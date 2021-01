Vaccini, accordo sul clima e stop al bando sui migranti: i primi atti di Biden presidente Usa

Joe Biden si siede per la prima al 'resolute desk' nello Studio Ovale e firma 17 ordini esecutivi compreso quello sul ritorno degli Usa nell’accordo sul clima di Parigi. Il primo decreto presidenziale firmato da Biden, come lui stesso tiene a sottolineare, è quello sull'obbligo di indossare le mascherine negli edifici del governo e nei luoghi federali.

«La distribuzione e la somministrazione del vaccino contro il Covid sono la maggiore sfida logistica americana, insieme al salvataggio l’economia» afferma il presidente Joe Biden, sottolineando che il razzismo sistemico ancora esiste negli Stati Uniti. «Ma - dice Biden - abbiamo l’occasione per cambiare le cose».

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha molto apprezzato la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di rientrare nell’accordo di Parigi sul clima e lo ha invitato a presentare una nuova proposta ambiziosa per la lotta contro il riscaldamento climatico. Nel giorno stesso dell’insediamento del nuovo presidente alla Casa Bianca, Guterres si è anche felicitato per il ritorno all’impegno Usa nell’Organizzazione mondiale della Salute, in piena pandemia di Covid-19.

Usa, al via l'era Biden: "Questa è l'America della democrazia" L’insediamento di Biden Il palco dove giurerà Biden Le forze dell’ordine a Washington Neil M. Gorsuch Bill Clinton e Hillary alla cerimonia di insediamento di Biden Nancy Pelosi John Kerry a Capitol Hill Bernie Sanders alla cerimonia di insediamento di Biden Barack Obama e Michele a Capitol Hill I preparativi a Capitol Hill Biden prima del giuramento insieme alla moglie Biden con la moglie I Clinton incontrano altri ospiti della cerimonia di insediamento di Biden George e Laura Bush Hunter Biden e Barbara Bush Joe Biden Finnegan Biden abbraccia Michelle Obama Kamala Harris e Doug Emhoff Il presidente eletto Joe Biden, la moglie Jill Biden, la vice presidente Kamala Harris e il marito Douglas Emhoff Joe Biden pochi attimi prima di giurare Joe Biden con la moglie prima del giuramento La moglie di Biden saluta i presenti Kamala e il marito salutano i presenti I Biden salutano e ringraziano gli Obama Joe Biden Kamala e il marito salutano gli Obama Il momento in cui Joe Biden giura Il giuramento di Joe Biden Il discorso di Joe Biden Il bacio tra Joe Biden e la moglie Joe Biden giura Lady Gaga ha cantato l’inno

Tra gli altri decreti presidenziali, la revoca del permesso per la costruzione dell’oleodotto Keystone, la fine del bando all’immigrazione da alcuni paesi a maggioranza musulmani e la revoca della dichiarazione d’emergenza del presidente Donald Trump per indirizzare le risorse alla costruzione del muro al confine con il Messico.

