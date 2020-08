Beirut, travolta dall'esplosione mentre posa in abito da sposa: il video choc

Virale il video della sposa libanese - Israa Seblani di 29 anni - durante l’esplosione al porto di Beirut. Stava posando in abito da sposa per il fotografo da lei scelto per immortalare il giorno più bello della sua vita, Mahmoud Nakib, quando all'improvviso l'esplosione ha colto tutti di sorpresa.

Il boato l'ha letteralmente spostata via dall'inquadratura, ma presa di forza dal marito, è riuscita a mettersi in salvo nell’edificio del ricevimento.

“Siamo ancora sotto choc - ha detto la sposina -. Non ci sono parole per spiegare quanto accaduto".

