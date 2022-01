Ancora maltempo sulla Sicilia, il sole tornerà nel fine settimana

Altri due giorni di maltempo, poi in Sicilia tornerà a splendere il sole, soprattutto nel fine settimana. A dirlo in questo video è Gaetano Genovese di 3BMeteo. "Una nuova perturbazione sta per colpire la Sicilia. Durante la mattina di mercoledì sono attese piogge nelle zone tirreniche e principalmente nelle province di Palermo e Trapani, successivamente il maltempo si sposterà nel Corleonese, nel Nisseno, nell'Ennese e anche nel Ragusano, fino a toccare in serata anche la zona di Gela e l'Agrigentino dove sono possibili forti rovesci".

Il meteo in Sicilia nel weekend

Ma per riavere il bel tempo bisognerà attendere. "Nella notte di mercoledì - aggiunge Genovese - ancora qualche pioggia coinvolgerà i settori occidentali della Sicilia mentre giovedì mattina sarà soprattutto la zona di Cefalù a risentire della perturbazione. In serata, però, ci saranno ampie schiarite che saranno il segnale dell'arrivo di una fase di bel tempo con temperature più alte. Nel weekend, in particolare, ci sarà cielo sereno con locali addensamenti solo in prossimità di rilievi montuosi, ma senza piogge o nevicate".

Il meteo nel resto d'Italia

Mercoledì 12 gennaio al Nord ci sarà sole e freddo. Al Centro il tempo peggiorerà dalle Adriatiche verso il Lazio e Sardegna orientale con neve in collina. Giovedì 13, invece, al Nord bel tempo ma tornano le nebbie. Al centro soleggiato.

© Riproduzione riservata