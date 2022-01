Alta pressione sulla Sicilia, fine settimana con il sole ma farà ancora freddo

Fine settimana con il sole in Sicilia. Tutta l'Isola, dopo le basse temperature dei giorni scorsi, "sarà caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile". Lo dicono le previsioni di 3BMeteo. Le ore notturne e il primo mattino saranno caratterizzati dalla presenza di nebbia nelle valli interne e sulle pianure.

Il sole, invece, sarà il grande protagonista sul resto della regione. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno ancora rigide, mentre le massime saranno in aumento di 2-4° rispetto alle medie di questo periodo.

Le previsioni meteo per sabato 15 gennaio

Per domani (sabato 15 gennaio) secondo i meteorologi di 3B Meteo in Sicilia ci saranno condizioni di stabilità atmosferica. Sole prevalente, salvo locali addensamenti nuvolosi su Palermitano e Messinese. Temperature in generale rialzo nei valori massimi; minime in calo. Venti deboli o moderati, prevalentemente disposti dai quadranti nordorientali. Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Canale di Sicilia, fino a molto mosso lo Ionio al largo.

Le previsioni meteo per domenica 16 gennaio

La prossima sarà una domenica di sole in Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

