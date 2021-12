Piogge in arrivo su Palermo, Trapani e Agrigento ma Capodanno con il sole in Sicilia

Addio alle belle giornate di Natale. L'ultima settima dell'anno il meteo in Sicilia sarà caratterizzata da una ondata di maltempo con deboli piogge soprattutto sulla zona di Palermo, Trapani e Agrigento ma in estensione anche sul resto dell'Isola. Le previsioni sono di Vincenzo Insinga, meteorologo di 3b Meteo.

Piogge di bassa intensità e breve durata che poi si intensificheranno, insieme a venti settentrionali che colpiranno soprattutto Palermo, Messina ed Enna. Ampie schiarite, invece, nella parte meridionale dell'Isola.

La situazione meteorologica si ribalterà ancora una volta per i giorni a cavallo del 31 dicembre e primo gennaio, quando il sole tornerà a fare capolino in Sicilia: quindi tempo stabile e soleggiato ovunque con picchi di 15-16 gradi durante il giorno in pianura. Uno scenario quindi caratterizzato dalla graduale affermazione di un’area anticiclonica con radici sull'Africa nordoccidentale che determinerà temperature eccezionalmente alte.

