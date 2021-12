Maltempo e allerta gialla: pioggia, vento e mareggiate in alcune province della Sicilia

Piogge e vento in Calabria e in Sicilia nelle prossime ore. A causa di un impulso perturbato, in rapido transito sull’Italia, le due regioni meridionali saranno interessate dal maltempo. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che, come avviene in questi casi, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le province siciliane interessate dal maltempo sono Palermo e Messina, mentre nel resto dell'Isola non dovrebbero verificarsi precipitazioni. Già da domani pomeriggio il tempo migliorerà ovunque e ci si avvierà ad un fine settimana, quello del Capodanno, all'insegna del bel tempo.

Da questa sera sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadrati occidentali su Sicilia e Calabria, con raffiche più intense sui settori tirrenici e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte". Previste, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Sicilia occidentale, in rapida estensione a Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale tirrenica. "I fenomeni - sta ancora scritto nella nota della Protezione Civile - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia".

© Riproduzione riservata