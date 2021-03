Pioggia intensa a Palermo, strade allagate a Mondello. Allerta gialla per domani in Sicilia

Giornata di pioggia con allerta meteo fino a mezzanotte a Palermo. A Mondello strade allagate per le intense precipitazioni.

Intanto, la perturbazione estesa su gran parte dell’Europa continua a determinare maltempo sull'Italia meridionale con piogge e nevicate sparse. Attesi per domani, dopo il passaggio della perturbazione, venti forti settentrionali sulle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri.

La primavera comincia con la neve: spettacolo in Sicilia, ma limiti agli spostamenti per il Covid Piano Battaglia innevata (Foto dal gruppo Fb “Madonie a Passo Lento“) Neve a Piano Battaglia Torna la neve sulle Madonie Neve sulle Madonie A Piano Battaglia è tornata la neve Neve a Piano Battaglia Spettacolo di neve e lava sull’Etna Neve sul Vesuvio Il Vesuvio innevato A Potenza i 20 cm di neve non hanno fermato le vaccinazioni

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 22 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e sui settori costieri, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 marzo, allerta gialla meteo-idro su settori limitati di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

© Riproduzione riservata