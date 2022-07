Siciliani in difficoltà per il caro-bollette, allarme Caritas: "Tremila richieste d'aiuto in pochi mesi"

Circa mezzo milione di famiglie siciliane è in crisi e hanno notevoli difficoltà a pagare le bollette. Un dato impressionante che certifica i malesseri economici di molte famiglie dell’Isola.

Il caro bollette sta mettendo in ginocchio tantissimi nuclei familiari che non riescono più a pagare le utenze domestiche. “Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto 3 mila richieste in più d’aiuto – dice don Sergio Ciresi, direttore della Caritas Palermo – la gente ci chiede di dargli una mano per pagare le bollette, soprattutto quelle della luce. È aumentato di tutto e molte famiglie non riescono ad andare avanti, non sempre però possiamo aiutarli, anche noi non abbiamo risorse illimitate”.

La situazione diventa ogni giorno più drammatica, da tempo le famiglie monoreddito erano in sofferenza ma adesso quelle che non ce la fanno a pagare le bollette sono sempre di più. Così come anche le aziende e le imprese che stanno rallentando la loro ripartenza proprio per il caro prezzi e caro bollette.

“L'aumento delle bollette di luce e gas sono diventati insostenibili per le imprese - dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa - non si può continuare a far finta di nulla. Le speculazioni finanziarie hanno permesso l'aumento scriteriato dei costi energetici, approfittando della crisi in Ucraina”.

