Primo giorno di saldi in Sicilia, abiti e scarpe gli acquisti più gettonati

Una passeggiata per sfuggire al caldo torrido estivo e approfittare degli sconti. Al centro commerciale Forum Palermo per il primo giorno di saldi, iniziati oggi in Sicilia (prima regione in Italia), si sono registrati 22mila ingressi, il 10% in più rispetto all'anno scorso.

Mascherina sì, mascherina no, i clienti si dividono in chi con l'aumento dei contagi mantiene una maggiore prudenza e chi "di covid non ne vuole più sentire parlare".

In cerca di occasioni, tra un negozio d'abbigliamento e l'altro: ragazzini, coppie e famiglie. Vestiti e scarpe sono gli acquisti più gettonati, ma anche: costumi, libri, giocattoli, borse e trucchi.

