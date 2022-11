Saldi invernali, la Sicilia la prima regione in Italia a partire: il calendario

Archiviati i giorni del black friday gli acquirenti puntano ai saldi invernali che, come da tradizione, inizieranno all'inizio del nuovo anno. La Sicilia, secondo il calendario 2023, sarà la prima regione italiana a dare il via alle promozioni. Si parte il 2 gennaio e andranno avanti fino al 15 marzo. Nel resto della Penisola, invece, i saldi inizieranno il 5 gennaio. Per quanto riguarda la fine, invece, le date sono ancora in fase di aggiornamento.

Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori ma anche da parte dei commercianti. Se si guarda alla stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.

Ecco il calendario dei saldi invernali 2023 pubblicato da Confcommercio:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 5 gennaio - 2 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio - 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio - 28 febbraio

Campania: 5 gennaio - 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio - 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio - 31 marzo

Lazio: 5 gennaio - 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio - 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio - 5 marzo

Marche: 5 gennaio - 1 marzo

Molise: 5 gennaio - 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio - 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio - 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio - 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio - 15 marzo

Toscana: 5 gennaio - 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio - 5 marzo

Umbria: 5 gennaio - 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio - 31 marzo

Veneto: 5 gennaio - 28 febbraio

