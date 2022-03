Assegno unico, l'Inps: iniziati i pagamenti per cinque milioni di figli

Inps, in collaborazione con la Banca d’Italia, ha iniziato i pagamenti della prima mensilità dell'assegno unico per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate tra il primo gennaio e il 28 febbraio 2022. I primi accrediti, riferisce una nota, saranno a disposizione delle famiglie dal 16 marzo e i pagamenti saranno completati da Inps entro il corrente mese.

Le domande pervenute a partire da marzo verranno messe in pagamento dal mese successivo a quello di presentazione e, se presentate entro giugno, saranno comprensive degli assegni spettanti a decorrere dal mese di marzo.

I dati Isee non inseriti in prima istanza verranno automaticamente aggiornati da Inps sulla base delle certificazioni acquisite dagli utenti tramite Caf o Agenzia delle entrate e le somme relative degli assegni saranno automaticamente adeguate.

La nota ricorda che i beneficiari di Reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti necessari per l’assegno unico riceveranno d’ufficio sulla propria carta gli importi spettanti per il mese di marzo a partire da aprile, insieme alla rata di Rdc/Pdc.

«Da oggi - commenta il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti - le famiglie italiane con figli a carico inizieranno a ricevere gli importi dell’assegno unico e universale. Un giorno importante, che segna concretamente un nuovo passo e ridisegna il paradigma delle scelte nelle politiche familiari. Sono grata a tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che investe nei giovani e riattiva, come indicato più volte dal presidente Draghi, quel gusto del futuro necessario all’Italia per ripartire».

«Una grande collaborazione istituzionale - afferma il presidente dell’Inps Pasquale Tridico - ha realizzato in breve tempo la partenza dell’assegno unico e universale».

