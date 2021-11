Sicilia, lo sviluppo nasce dal mare: inaugurata a Palermo Seacily 2021

“La nostra economia e il nostro sviluppo non possono prescindere dal mare. L'economia del mare è una risorsa che genera ricchezza e occupazione”. Ad affermarlo, il direttore della direzione marittima della Capitaneria di porto di Palermo, Raffaele Macauda nel corso del convegno “Blueconomy in Sicilia: potenzialità e punti di forza”.

Sicilia ed economia blue, tra negligenze istituzionali e opportunità da cogliere in futuro, in un talk che si inserisce all'interno di Seacily 2021, la quattro giorni che avrà luogo fino al 7 novembre nella marina di Villa Igiea. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao; Marco Romano, il direttore del Giornale di Sicilia, media partner dell'evento; il segretario della Camera di Commercio, Guido Barcellona; il vicepresidente dell'Assonautica italiana, Francesco Di Filippo; il presidente della sezione di Palermo della Lega Navale italiana, Giuseppe Tisci.

A fare gli onori di casa, Andrea Ciulla, presidente dell'Assonautica Palermo: “Il Seacily rappresenta un'occasione che abbiamo fortemente voluto – ha dichiarato prima di passare la parola ai relatori – Palermo e la Sicilia non possono permettersi di tralasciare l'economia del mare. E' importante dare al territorio la possibilità di confrontarsi su queste tematiche”.

“Questo incontro cade in un momento molto importante - ha affermato Armao -. Oggi in Senato si è votata la modifica della costituzione che introduce la condizione di insularità. E' molto importante perché non solo si riconosce la condizione di insularità ma si prevedono meccanismi di intervento e sostegno per i danni che la insularità determina”.

“Una manifestazione che rappresenta uno dei fiori all'occhiello – ha dichiarato Romano – del sistema produttivo ed economico della nostra terra ma anche dal forte valore simbolico. Il mare non come confine e come frontiera ma come inclusione ed estensione”.

