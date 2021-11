La nautica siciliana in crescita: l'Isola è prima per infrastrutture portuali

Oltre 100 brand rappresentati, più di 30 espositori, 40 barche esposte a terra e a mare, convegni sul tema dell’ambiente marino, del turismo nautico, delle reti di imprese e digitalizzazione con uno sguardo alla subacquea. Così Seacily, il Salone nautico giunto alla sua quarta edizione, ha aperto i battenti a Marina Villa Igiea di Palermo con un intenso programma di iniziative satellite che andrà avanti fino a domenica.

Occhi puntati sulla nautica, settore che, come si legge nel report sul turismo nautico in Sicilia, elaborato da Assonautica Palermo su dati Unioncamere Sicilia, registra numeri in forte crescita e che rappresenta un importante comparto per l’economia siciliana: 1.694 imprese; 5.697 addetti; 137 approdi e un fatturato in costante espansione.

In generale, rispetto al secondo trimestre del 2020, il numero totale di imprese registrate nello stesso periodo del 2021 è aumentato passando da 1.591 a 1.694: le province di Palermo (377), Messina (368) e Catania (267) sono quelle che raccolgono il maggior numero di imprese e cantieri nautici. Seguite da Trapani, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e Enna. Per quanto riguarda il numero di addetti (dati aggiornati sempre al secondo trimestre 2021) è Messina ad aprire la classifica con 1410 occupati, seguita da Palermo (1354), Catania (786), Siracusa (664), Trapani (601), Ragusa (431), Agrigento (326), Caltanissetta (115) e Enna (10). Ma non è tutto. Secondo l’ultimo report «Nautica in cifre» elaborato da Confindustria Nautica, la Sicilia è la prima regione italiana numero di infrastrutture portuali: sono 137 sulle 779 italiane.

Il secondo aspetto rilevante della ricettività fa riferimento ai posti barca, ossia alla capacità delle strutture portuali di accogliere le imbarcazioni. In Italia si contano quasi 160 mila posti barca, di cui 16.877 sono solo in Sicilia (2.195 nei marina, cioè quelli nati per ospitare i diportisti; 10.816 nei porti funzionali, che comprendono porto, porto industriale/commerciale, porto canale, darsena; e 3.866 punti di ormeggio, ossia banchina/pontile, spiaggia attrezzata, approdo/rada).

Per quanto riguarda la divisione per tipologia portuale, prevale il numero di posti barca nei porti polifunzionali (10.816), seguita dai punti di ormeggio (3.866) e dai marina (2.195 posti) per un totale di 16.877 posti barca su un totale italiano di 159.416 che posizionano la Sicilia al quarto posto, dietro la Liguria (21.851), la Sardegna (20.035) e la Toscana (17.132). I punti di ormeggio, nello specifico, sono situati prevalentemente in Sardegna e Sicilia (rispettivamente 3.881 e 3.866) e in Veneto (poco meno di 2.000). Queste tre regioni raggiungono il 60% dei punti di ormeggio complessivamente disponibili sul territorio.

Riguardo, poi, alla distribuzione delle infrastrutture portuali su 85 porti turistici (marina), la Sicilia ne conta 5; i porti polifunzionali sono 62 su un totale di 458 in Italia (seconda è la Puglia con 53, terza la Sardegna con 50); su un totale di 236 punti di ormeggio in Italia, la Sicilia ne ha 70, seguita dalla Sardegna con 56 e Toscana e Calabria con 20). A testimoniare, infine, la vivacità di un settore in crescita anche il dato sulle nuove patenti nautiche: delle 9.220 patenti solo motore (entro 12 miglia dalla costa) rilasciate in Italia, 1.013 sono in Sicilia. Numero che posiziona l’isola dietro soltanto al Lazio con 1.405. Delle 524 patenti solo motore rilasciate in Italia senza alcun limite dalla costa, la Sicilia è seconda con 76 patenti, dietro solo alla Liguria, che ne conta 88. Per quanto riguarda il dato generale di patenti rilasciate (solo motore, vela e motore e n da diporto) la Sicilia è sul podio nazionale con un totale di 1.295 preceduta da Liguria (2.341) e Lazio (2.107).

«È evidente - commenta il presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla - che siamo di fronte a un settore dalle grandi potenzialità e la Sicilia non può permettersi di perdere, soprattutto adesso, tutte le opportunità che ne derivano. Il Seacily punta proprio ad accendere i riflettori su un segmento dell’economia siciliana che può davvero fare registrare performance di rilievo. Vorrei ringraziare l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina per la disponibilità costante nei confronti del settore e per il percorso avviato per la riforma delle norme in materia di turismo». Assonautica Palermo ha proposto un pacchetto di norme proprio per rinforzare la presenza del settore del turismo nautico all’interno del disegno di legge Turismo in fase di discussione. «Ringrazio inoltre l’assessore comunale Sergio Marino - ha aggiunto Ciulla- per la partecipazione e l’impegno nell’ambito delle tematiche ambientali legate alla nautica e la Guardia costiera per il supporto che garantisce al nostro mondo».

© Riproduzione riservata