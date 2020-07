Infrastrutture, Simonini (ad Anas): "In Sicilia cantieri per 1,4 miliardi"

«Abbiamo fatto un lavoro importante nel Paese, grazie al ministero impegnando oltre al 50% del budget per la manutenzione. Ad oggi in Sicilia abbiamo 76 cantieri, (71 di manutenzione programmata e 5 nuovi cantieri) per una somma complessiva di 1 miliardo e 400 milioni. Stiamo lavorando tanto per il Paese e per la Sicilia». Lo ha detto l’Ad di Anas, Massimo Simonini, intervenendo alla cerimonia per la riapertura del viadotto Imera, lungo l’autostrada A-19 Palermo-Catania, crollato 5 anni fa.

© Riproduzione riservata