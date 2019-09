Infrastrutture, incontro Cancelleri-Musumeci: "Necessaria la collaborazione". Il video

"E' importante la collaborazione istituzionale tra governo regionale e nazionale chiamati per le proprie competenze a dare risposte soprattutto in termini temporali. Siamo vittime, a Roma come a Palermo,di una burocrazia fatta di lacci e lacciuoli".

Lo ha detto il presidente Nello Musumeci al termine dell'incontro, nel pomeriggio, a Palazzo d'Orleans, con il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Presenti gli assessori regionali Marco Falcone, alle Infrastrutture, e Ruggero Razza, alla Sanità.

"Questo impegno dell'onorevole Cancelleri - ha sottolineato Musumeci - è per noi motivo in più di speranza. Le infrastrutture hanno bisogno di tempi veloci e senza lo sviluppo rimane un obiettivo lontano, su questo ci siamo confrontati, e lo faremo anche nelle prossime settimane - ha sottolineato Musumeci - nella consapevolezza di avere un vice ministro siciliano che conosce i problemi della Sicilia e che può diventare interlocutore importante e prezioso e al tempo stesso una buona occasione per superare errori che nel passato si sono consolidati a livello romano, dove non sempre si è stati attenti ai nostri problemi".

"Abbiamo parlato di infrastrutture viarie, della possibilità di completare i lavori sulla Messina-Catania-Siracusa-Gela e anche della Ragusana, - afferma - oltre che dell'autostrada Catania-Palermo, dei lavori della Cmc e dei lavori ferroviari".

