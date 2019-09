Sicilia, Armao: "Collaborazione con Svimez va avanti"

"La collaborazione con Svimez va avanti da tanto tempo". Lo ha detto l’assessore regionale dell’Economia, Gaetano Armao, a seguito della firma del protocollo per la costituzione dell’Osservatorio Economico e Sociale sulla Sicilia tra Irfis e Svimez. "Stiamo consolidando questo rapporto - ha aggiunto -. La Regione con il proprio ufficio statistica fa già analisi, ma adesso ci sarà la possibilità di proiettare meglio le misure di rilancio dell’economia siciliana. Vogliamo utilizzare queste previsioni per costruire iniziative e misure per il futuro".

"Sono convinto di avere fatto bene nella mia precedente esperienza di assessore". Lo ha dichiarato il direttore della Svimez, Luca Bianchi. Nel 2012 venne scelto per ricoprire l’incarico di assessore all’Economia della Regione Siciliana nella giunta giudata da Rosario Crocetta, incarico che mantenne fino al marzo 2014. "Il bilancio da me siglato non prevedeva deficit - ha sottolineato -. Ai tempi feci un’operazione complicata, non rinnego nulla. Ho cercato di fare il mio lavoro sempre nell’interesse della Sicilia. Vengo qui a testa alta, credo che quello fu uno dei tentativi per il risanamento dei conti della Regione".

