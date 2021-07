"Cimbalu d'amuri", parte il tour dell'Arianna Art Ensemble: le tappe dal Palermitano a Siracusa

Parte il tour "Cimbalu d'amuri" dell'Arianna Art Ensemble. Si inizia domani al castello di Carini alle 21.30. Domenica tappa alla torre Alba di Terrasini alle 21.30.

Il nuovo album trae spunto dalla Sicilia del 17esimo secolo, dove la musica veniva usata a scopo terapeutico.

I musicisti saranno in giro per la Sicilia, per otto tappe in totale.

Il programma dei concerti:

Sabato 3 luglio - 21.30

Castello di Carini (Palermo)

Domenica 4 luglio - 21.30

Torre Alba, Terrasini (Palermo)

Martedì 13 luglio - 21.30

Torre Orsa, Cinisi (Palermo)

Giovedì 15 luglio - 21.30

Chiostro di San Francesco, Erice (Trapani)

Lunedì 26 luglio - 22.00

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Cinisi (Palermo)

Domenica 15 agosto - 21.30

Piazza Giovanni XXIII, Baucina (Palermo)

Venerdì 20 agosto - 21.30

Piazza Matrice, Capaci (Palermo)

Sabato 21 agosto - 21.30

Chiostro del Convento dei Cappuccini, Siracusa

