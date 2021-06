Sangiovanni choc: "Ho preso farmaci per l'ansia e la paranoia, la musica mi ha salvato"

Nonostante il successo, Sangiovanni svela un retroscena inedito del suo passato. Giunto secondo al talent Amici dietro alla sua fidanzata Giulia Stabile, il giovane cantante in queste settimane sta scalando le classifiche con i suoi ormai iconici brani "Malibu" e "Lady".

Tuttavia, in una intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, Sangiovanni ha raccontato il suo difficile passato.

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso medicinali", ha detto.

"Le cose sono migliorate solo quando ho iniziato a scrivere - ha spiegato Sangiovanni -. Il periodo più difficile è stato quello della scuola, i professori non hanno mai creduto in me".

Oggi la musica è il suo posto nel mondo, così come lui stesso ha ammesso. Si dice anche felice accanto a Giulia, con la quale ha una relazione vissuta comunque con leggerezza, nonostante la distanza.

