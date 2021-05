Arriva in tv ‘’Domina’’, la serie su Livia Drusilla la "first lady" dell'Impero Romano - Il trailer

Disponibile da oggi su Sky e Now tv la nuova serie ‘Domina’, scritta da Simon Burke.

Un dramma storico-biografico su Livia Drusilla (interpretata da Kasia Smutniak), donna dell’antica Roma passata alla storia come una delle prime figure del gentil sesso a difendere i propri diritti in un mondo in cui poteva esistere unicamente l’egemonia maschile, senza diritto di replica.

La serie ripercorre la storia della fanciulla, dall’assassinio di Giulio Cesare al matrimonio (il terzo) con Augusto e alla complicità per portare il figlio Tiberio al trono.

Da molti storici postumi agli eventi accaduti definita come la "first lady" dell’Impero Romano, il ritratto di Livia Drusilla - definita anche l'imperatrice - è un ritratto molto più moderno di quanto si possa pensare.

Domina andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic, per quattro settimane. Prodotta da Sky Studios, Fifty Fathoms e Tiger Aspect Productions, con Cattleya nel ruolo di executive production service: una coproduzione internazionale girata presso i Cinecittà Studios di Roma.

