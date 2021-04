"Sono molto emozionata, perchè cantare dal vivo è sempre una grande emozione. Glicine è per me la punta dell’iceberg, è un pezzo su cui ho puntato moltissimo e quando sono salita sul palco di Sanremo ero molto emozionata, perchè portavo con me tanta roba".

Così Noemi nell’intervista in Non Stop News su RTL 102.5, in vista della sua partecipazione questa sera nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21 dove porterà la sua musica in una versione speciale.

