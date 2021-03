Noemi, fisico al top sul palco di Sanremo: "Il lockdown mi aiutato a perdere 15 chili"

Reduce dalla sua partecipazione a Sanremo, col brano "Glicine", Noemi ha colto l'occasione della sua presenza al Festival per fare sfoggio della sua ritrovata forma fisica.

Sul palco dell'Ariston ha stupito per i suoi look, ma anche per il suo fisico oggi molto diverso rispetto al passato.

“Sono una persona equilibrata, - ha spiegato alla Gazzetta dello Sport - ma avevo perso un po’ di passione per me stessa. Neanche la musica mi aiutava più".

La cantante dunque ha iniziato a lavorare su se stessa: "Il lockdown mi ha aiutato a riflettere, mi ha imposto di guardarmi allo specchio e di rimettermi in gioco".

Noemi ha dunque spiegato di aver prima curato il suo "rapporto psicologico con il cibo", affidandosi ad una dottoressa. Ha poi aggiunto l'attività fisica.

"In un anno e mezzo - ha detto - sono dimagrita 15 chili. Ho fatto molti esercizi a corpo libero ed altri con attrezzi tipo anelli, elastici, corde, parallele, kettlebells e il clubbels".

L'artista 39enne ha poi lanciato un appello: "Fatevi aiutare dagli specialisti prima di tutto nello spirito, non sentitevi mai soli".

© Riproduzione riservata