"Il grande salto": Giorgio Tirabassi attore e regista, una clip del nuovo film

"Dobbiamo fare il grande salto" è il titolo di una delle clip del nuovo film di Giorgio Tirabassi, "Il grande salto".

Tirabassi è attore ma anche regista della pellicola. Durante la presentazione del film a Civitella Alfedena (L'Aquila), ieri Tirabassi è stato colto da malore. Un infarto che ha reso necessario il ricovero in ospedale.

In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici.

