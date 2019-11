L'attore Giorgio Tirabassi colpito da infarto alla presentazione del film: è grave in ospedale

Ore di ansia per l'attore Giorgio Tirabassi, colpito da infarto mentre si trovava alla presentazione del film "Il grande salto" a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila.

Dopo il malore è stato condotto prima a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano. Secondo fonti sanitarie, la situazione sarebbe sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita.

Ma per avere un quadro più chiaro sono importanti le prossime ore. Tirabassi resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici.

L'attore, romano di 59 anni, ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione con la compagnia di Gigi Proietti nel 1982. Al cinema è stato diretto da numerosi registi come Francesca Archibugi (Verso sera), Carlo Mazzacurati (Un'altra vita), Marco Risi (Il branco), Ettore Scola (La cena), Renato De Maria (Paz!).

Il successo arriva nel 2000, a 40 anni, in tv con la fiction Distretto di polizia dove interpreta Roberto Ardenzi, prima come ispettore capo (stagione 1-2), poi vicecommissario (stagione 3-5) ed infine come Commissario del X Tuscolano (stagione 6).

Nel novembre 2004 interpreta il ruolo di Paolo Borsellino nell'omonimo film per la TV in due puntate in onda su Canale 5. Nel 2007 ha una parte anche in Boris, in cui interpreta Glauco, un direttore della fotografia amico di Renè.

