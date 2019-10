The Kolors cantano con Gué Pequeno: esce il nuovo singolo "Los Angeles"

S'intitola "Los Angeles" il nuovo singolo dei The Kolors insieme a Gué Pequeno. La band, "capitanata" da Stash, ha voluto coinvolgere uno dei rapper influenti del panorama musicale italiano. Il post su Instagram che ha annunciato l'uscita del singolo ha ottenuto 19 mila like. The Kolors sono reduci dal successo di "Pensare male", cantata in duetto con Elodie.

The Kolors hanno conosciuto il successo nel 2015 quando hanno partecipato alla 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante il programma, hanno pubblicato il singolo Everytime.

