Il re leone arriva al cinema, record di incassi nel giorno d’esordio

Registra incassi da record Il re leone nel suo giorno d’esordio al box office. Il film sfiora i 3 milioni di euro (2.94 milioni), ottenendo una media di oltre tremila euro in più di 950 sale.

Il nuovo film Disney diretto da Jon Favreau riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti del Classico Disney del 1994 in una veste completamente nuova e vanta nella versione italiana uno straordinario cast di voci.

La voce di Simba è quella del recordman e star del pop italiano Marco Mengoni, che festeggia quest’anno dieci anni di carriera con 50 dischi di platino. La star internazionale Elisa è la voce di Nala, amica di Simba fin da cucciola. Lo scorso 24 luglio Il Re Leone è stato protagonista a #Giffoni2019 con una proiezione speciale in versione originale sottotitolata in italiano, alla presenza di altre due incredibili voci del film Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa). Il film inoltre, vede la cantante e vocal coach americana Cheryl Porter interpretare con la sua potente voce "Il Cerchio della Vita" nella colonna sonora italiana.

Il film si avvale di un’evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita all’intramontabile successo mondiale uscito nelle sale nel 1994. Premiato con l’Oscar® per la Miglior canzone originale, "Can You Feel the Love Tonight/L'amore è nell’aria stasera" (Elton John, Tim Rice) e la miglior colonna sonora originale, firmata da Hans Zimmer, il Classico d’animazione Disney ha inoltre ispirato lo spettacolo teatrale premiato con sei Tony Awards®, che a distanza di oltre 20 anni rimane uno dei più grandi successi nella storia di Broadway, arrivando recentemente a ben nove mila rappresentazioni.

