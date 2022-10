La Geo Barents salva altri 103 migranti nel Canale di Sicilia

Nuovo salvataggio per la Geo Barents nel Canale di Sicilia. Dopo i 268 di ieri sera, oggi la bave di Medici senza frontiere è intervenuta per soccorrere altre 103 migranti - di cui 22 minori ed un uomo con la gamba rotta - che si trovavano su un’imbarcazione di legno alla deriva in acque internazionali. «Siamo ancora una volta sconvolti - afferma la ong in un tweet - dal fatto che le Forze armate maltesi abbiamo trascurato il loro obbligo legale di coordinare questi soccorsi e fornire assistenza, anche se le autorità competenti sono state sempre informate».

Nel video il salvataggio

