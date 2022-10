Migranti, 73 salvati dalla Ocean Viking e altri 45 dall'Humanity 1

Settantatré migranti sono a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranée che nell’ultimo soccorso ha tratto in salvo 39 persone, tra cui un donna e diversi bambini che erano su una barca in vetroresina alla deriva in zona Sar maltese. La richiesta di soccorso è stata inviata da Colibri2 della ong Pilotes volontaires. Altri 45 sono stati tratti in salvo dall'Humanity 1 in acque internazionali, tra Malta e la Libia. Tra loro 4 minori non accompagnati.

