Marche, l'elicottero sui luoghi colpiti: c'è una chiazza di fango anche in mare

Un elicottero della guardia di finanza ha compiuto questa mattina un sorvolo dei luoghi colpiti dall’alluvione nelle Marche. Case e zone agricole sommerse da acqua e fango, strade irriconoscibili, detriti che invadono carreggiate e anche una larga chiazza marrone in mare lungo la battigia. Il fiume esondato in pieno centro cittadino a Senigallia. Auto trascinate fin sopra i rami degli alberi dall’acqua che è montata all’improvviso e poi si è ritirata. Un paesaggio spettrale in cui anche le stalle sono riempite di fango che lentamente inizia ad asciugarsi perché stamani il sole era tornato in tutta la zona.

© Riproduzione riservata