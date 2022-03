Covid, Cascio: "In Sicilia va meglio ma il virus circola ancora. A settembre la quarta dose"

"Sul fronte della pandemia, voglio lanciare un messaggio di ottimismo. I casi sono in discesa in tutta Italia, si riducono i ricoveri in ospedale, quelli in terapia intensiva. Sono tante le persone vaccinate, anche in Sicilia, si sta diffondendo maggiormente la variante Omicron, sostituendo la Delta, e questo è un bene perchè è più contagiosa ma meno aggressiva". Lo dichiara l'infettivologo Antonio Cascio, primario al Policlinico di Palermo.

"Il virus - precisa, però, Cascio - circola ancora e lo farà anche nei prossimi mesi. Vedremo tante altre persone positive, gente che si ricovera per altre patologie ma che al tampone risulterà positiva e sarà costretta ad affrontare percorsi dedicati. Questo, purtroppo, durerà ancora per molto tempo e dovranno essere messi in atto percorsi e gestire queste positività"

"Nel complesso - afferma Cascio - mi sento ottimista. A settembre, verosimilmente, andrà a fatta una dose di richiamo o quarta dose e dovrà continuare il monitoraggio del virus perchè si potrebbero sviluppare nuove varianti che potrebbero essere più pericolose della Omicron".

