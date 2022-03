Covid: in Sicilia 4.762 nuovi casi e sale l'indice di positività, 33 morti. In arrivo 20 milioni per 102 comuni, ecco dove

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.762 su 34.268 tamponi processati e l'indice di positività sale al 13,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.606 i nuovi casi su 12.699 tamponi e il tasso di positività era al 12,6%. Sono 33 i decessi e 3.807 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-10 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+5). La Sicilia è al secondo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.232 casi, Catania 849, Messina 613, Siracusa 686, Trapani 331, Ragusa 460, Caltanissetta 247, Agrigento 683, Enna 172.

Guardando ai numeri nazionali sono 530.858 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 198.513. Il tasso di positività è all'8,8%, in lieve calo rispetto al 9% di ieri. Sono invece 708 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto a ieri. Sono 46.631 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.981. Le vittime sono invece 233 (ieri erano state 207).

In arrivo 20 milioni per 102 comuni siciliani

Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre venti milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei comuni per l'anno 2020 per recuperare i deficit legati all'emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinati ai comuni che ne avevano fatto richiesta. Per effetto del decreto di oggi a firma del dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, la Regione Siciliana sta provvedendo alla liquidazione delle risorse relative al Fondo investimenti (per un importo di 20.848.240 mln di euro). Il provvedimento si aggiunge alla precedente liquidazione effettuata lo scorso agosto 2021 per un importo di circa 83 milioni di euro.

«Le risorse liquidate con il precedente decreto e con quello odierno andranno a colmare quel deficit di investimenti a finalità sociale accusato dai Comuni a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 - dice l’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto - Il governo regionale continua a sostenere i Comuni in maniera particolare a seguito del lungo periodo che ha determinato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali». Ad essere interessati sono i tutto 102 comuni, di cui 26 comuni ricadenti rispettivamente nel Catanese e nel Messinese, 17 comuni dell'Agrigentino, 10 nel Nisseno, 15 del Palermitano, 7 della provincia di Enna, 4 comuni rispettivamente situati nel territorio di Ragusa e Siracusa e 3 del Trapanese.

