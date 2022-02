Green pass obbligatorio negli uffici postali, le modalità per l'accesso anche in Sicilia

Da oggi (1 febbraio) green pass necessario anche per entrare negli uffici postali. Gli utenti devono mostrare il lasciapassare direttamente allo sportello per la verifica dell'operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

A Palermo i controlli sono stati regolari e senza creare troppi disagi, così come negli altri 769 uffici postali presenti in Sicilia. Come spiega Fabio Piazza, supporto al business per la macro area Sicilia (vedi intervista video).

Poste Italiane ha "attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13 mila uffici postali in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto" dello scorso 7 gennaio.

Infine nei prossimi giorni per i cittadini che prenoteranno l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane la verifica del Green Pass sarà eseguita dalla stessa app. Per coloro che invece prenoteranno sul sito Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.

"Grazie alle diverse soluzioni introdotte" Poste ritiene che "l'accesso agli Uffici Postali sarà semplice, veloce e nel rispetto delle norme previste per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19", e "ricorda ai cittadini e ai clienti che l'offerta di servizi e prodotti di Poste Italiane è disponibile anche sui canali digitali".

