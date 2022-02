Coronavirus: in Sicilia altri 7.218 casi e sale il tasso di positività, calano i ricoveri

Sono 7.218 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 37.525 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 19,2% (ieri era 15,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.328 i nuovi casi su 21.906 tamponi processati, numero più bassi che risentivano del week end. Scendono i ricoveri: -16 in regime ordinario e una unità in meno in terapia intensiva. Alto ancora il numero dei decessi: 46, di cui 3 nelle ultime 24 ore e gli altri riferiti ai giorni passati. I guariti sono invece 1.658.

Attualmente in Sicilia ci sono 250.657 positivi al Covid, di cui 1.480 ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 249.037 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 371.840, mentre i decessi a 8.573. Da inizio pandemia sono state 631.070 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 1.305 i nuovi casi a Palermo, 1.645 a Catania, 859 a Messina, 845 a Siracusa, 776 a Ragusa, 384 a Trapani, 773 ad Agrigento, 650 a Caltanissetta e 164 a Enna.

A livello nazionale, sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 57.715. Le vittime sono invece 427, mentre ieri erano state 349. I tamponi sono 1.246.987, 750mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala dal 12,1% al 10,7%. Sempre alto purtroppo il numero dei decessi, 427 (ieri 349), anche se pesano sempre i numerosi recuperi, tra cui gli oltre 40 della Sicilia. Le vittime totali sono 146.925. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 35 in meno (ieri -9) con 107 ingressi del giorno, e sono 1.549, mentre i ricoveri ordinari sono 40 in meno (ieri +296), 19.873 in tutto.

