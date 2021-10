Pioggia senza tregua a Palermo, il video da Partanna fa paura: muri abbattuti e strade invase dal fango

Il maltempo sta mettendo a dura prova la viabilità a Palermo. La fitta pioggia caduta nelle ultime ore sul capoluogo ha creato i "soliti" disagi con sottopassi allagati, strade impraticabili e incidenti stradali dovuti all'asfalto scivoloso.

Per queste ore la Protezione civile aveva diramato una allerta meteo arancione, proprio in vista delle condizioni meteorologiche avverse previste.

La situazione più preoccupante quella di Partanna Mondello. Le strade, come sempre avviene in questi casi, si sono trasformate in un fiume di fango; una frana ha minacciato alcune abitazioni in via Grotte di Partanna (la strada a cui si riferiscono queste immagini). Diverse squadre sono al lavoro con le ruspe per liberare le strade dal fango e per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle auto o nelle abitazioni. Sul posto anche il consigliere comunale Ottavio Zacco: "I vigili del fuoco sono impegnati nella zona della frana ma le abitazioni sono invase dall'acqua e dal fango. Ho chiesto alla protezione civile di portare le pompe idrovore, la situazione è drammatica".

Intanto questa mattina gli agenti della polizia municipale di Palermo sono impegnati in via Paruta, nella parte alta di corso Calatafimi: il tratto di strada è allagato ed è stata bloccata l'entrata dei veicoli per permettere l'intervento degli operatori della Rap. A causa del maltempo si è registrato un incidente nel sottopasso in via Belgio con un veicolo che, forse a causa di una pozzangera, è finito contro il guard rail. Sul posto l'infortunistica stradale.

Attenzione anche in provincia: nella strada intercomunale Pollina-Finale alcuni massi sono caduti sulla carreggiata. Durante il violento temporale che si è verificato nel corso della notte, si è reso necessario anche l'intervento della protezione civile sulla SP 25. La raccomandazione è di procedere con prudenza.

© Riproduzione riservata