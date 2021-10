Ancora maltempo in Sicilia, domani allerta arancione: ma da venerdì torna il sole

L'ondata di maltempo sulla Sicilia non si ferma. Il meteo sull'Isola è caratterizzato da raffiche di vento fino a burrasca forte soprattutto sul versante ionico. Le indicazioni arrivano dalla Protezione civile che valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori della regione.

Un centro di bassa pressione sul Mediterraneo centrale - secondo le previsioni di 3B Meteo - condiziona ancora il tempo sulla Sicilia. Un fenomeno, però, che tende ad allontanarsi verso l'est Europa. E così per domani sull'Isola sono previsti acquazzoni e anche qualche temporale, soprattutto nelle province orientali. Attenzione anche al vento dai quadranti settentrionali che determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature.

Piogge, dunque, in Sicilia anche domani ma la situazione meteo dovrebbe però gradatamente migliorare a partire da venerdì quando è prevista il ritorno del sole su gran parte della Regione: "Prosegue la fase instabile e marcatamente perturbata nella zona nord-orientale della Sicilia - dicono ancora da 3B Meteo -, dove sono attesi rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Un graduale miglioramento del tempo è previsto dalla tarda serata di giovedì. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Per quanto riguarda i mari: Ionio da mosso a agitato; Basso Tirreno da mosso a molto mosso".

