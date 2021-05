Costa: "Vaccini anche agli stranieri che vivono in Italia. Astrazeneca? Solo ai volontari"

Da lunedì anche in Sicilia al via le prenotazioni per i 40enni. A confermarlo in un'intervista è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo.

Costa è intervenuto anche sul tema degli stranieri residenti in Sicilia ma che ancora non hanno la cittadinanza italiana e che quindi al momento non hanno ricevuto la somministrazione del vaccino. "Gli stranieri hanno un codice STP e stiamo cercando di capire come fare a supplire alla mancanza del codice fiscale - ha detto -. Intanto li vacciniamo e poi capiamo come procedere alla registrazione. Noi non stiamo facendo mancare il vaccino a nessuno".

Oggi è il turno dei 50enni e "c'è una grande affluenza, un entusiasmo che ci conforta. È importante vaccinarsi - ha continuato -. Noi in questo hub ci siamo attestati a 4.500 somministrazioni al giorno e la prossima settimana attiveremo anche i locali sottostanti al padiglione 20".

Oggi i 50enni riceveranno Astrazeneca su base volontaria ma chi non vorrà il siero potrà farne somministrare uno tra Pfizer e Moderna.

