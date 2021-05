Vaccini in Sicilia, la Regione punta su Pfizer e Moderna: in arrivo oltre 800 mila dosi

La Sicilia in meno di un mese avrà 809.600 dosi dei vaccini Pfizer e Moderna e così la Regione decide di cambiare strategia, anche per dare un'accelerata alla campagna vaccinale. Saranno questi, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, i due sieri che verranno prevalentemente iniettati a chi dovrà fare la prima dose e, in attesa del responso dell'Aifa sulla somministrazione di Astrazeneca anche agli under 60, oggi i 50enni in buona salute che si recheranno nei punti di vaccinazione riceveranno il siero anglo-svedese solo su base volontaria. Chi non accetta riceverà uno tra Pfizer e Moderna, così come chi ha patologie.

Ovviamente, dopo il parere dell’Aifa, chi è un cinquantenne in buona salute e rifiuterà il vaccino di Astrazeneca perderà il turno rischiando di finire in coda. Da ora al 3 giugno sono in arrivo 780 mila dosi di Pfizer e altre 29.600 dosi di Moderna sono attese entro domenica. Nello stesso periodo arriveranno in Sicilia solo 64 mila dosi del siero anglo-svedese e appena 13 mila di quello prodotto da Johnson&Johnson con una impostazione scientifica uguale. Le dosi di Astrazeneca serviranno anche per tutti coloro che devono ricevere la seconda somministrazione, dai 70enni agli insegnanti e alle forze dell'ordine.

