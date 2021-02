Vaccini anti-Covid per gli over 80, in Sicilia si può prenotare anche dal portalettere

Al via il nuovo servizio di Poste Italiane atto a fortificare il sistema di prenotazione del vaccino per gli over 80. I cittadini residenti in Sicilia fino alla classe 1941 potranno adesso prenotare il proprio slot di vaccinazione non solo tramite il sito internet (www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) e al numero verde 800.009.966, ma anche comunicando direttamente con il portalettere di fiducia.

Incrociandolo durante le consegne, basterà essere muniti di codice fiscale e di numero di cellulare per richiedere la verifica della disponibilità dei centri vaccinali più vicini.

“Il portalettere, mediante il palmare già in dotazione, proporrà gli slot disponibili al cliente, che potrà scegliere quello più comodo - spiega infatti Valentina Smiraglio, responsabile logistica Sicilia di Poste Italiane - A fine operazione verrà stampata una ricevuta con la quale il cliente potrà recarsi ad effettuare la somministrazione della propria dose di vaccino”.

Il servizio verrà poi offerto anche ai target che via via verranno inclusi nella campagna vaccinale. “Sono contenta perché è un modo per avere un rapporto più vicino con la comunità - dice Antonella Gandolfo, portalettere di Poste Italiane - ed è una bella opportunità soprattutto per le persone over 80 che telematicamente parlando sono un po’ deboli”.

