Vaccino in Sicilia, nuove date per le prenotazioni di aprile degli over 80

Sono disponibili, in tutti i Centri siciliani, le nuove date (relative al mese di aprile) per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid riservate agli over 80.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che prudenzialmente l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale.

Le procedure per poter effettuare la prenotazione sono rimaste immutate. I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe 1941) possono utilizzare l’apposita piattaforma (http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). La prenotazione può essere eseguita anche dai familiari o assistenti: è sufficiente il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi.

Giornata da record oggi vaccinale della Fiera del Mediterraneo nella prima giornata di attività. Sono state complessivamente 804 (dato mai registrato dall’Asp in un giorno in un solo Presidio) le vaccinazioni effettuate nella struttura inaugurata. Nelle 60 postazioni distribuite in 5 corridoi autonomi in base alla tipologia di vaccino, sono state oggi somministrate 504 dosi di Pfizer-Biontech ad anziani e personale sanitario, mentre 300 di Astra Zeneca alle forze dell’ordine.

Domani l’attività proseguirà dalle 8 alle 20, impegnando 150 operatori in due turni. Gli over 80 che avevano prenotato la vaccinazione a Villa delle Ginestre, riceveranno la somministrazione alla stessa ora alla Fiera del Mediterraneo. In tutti i Presidi dell’Asp di Palermo oggi sono state effettuate 1.170 vaccinazioni, un dato che porta quello complessivo a 45.647 vaccinazioni eseguite. Sono, infine, 77.710 i vaccini, finora, ricevuti dall’Azienda sanitaria del capoluogo.

